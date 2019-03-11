В "Ощадбанку" розповіли, як уникнути черг під час отримання субсидії готівкою

Державний "Ощадбанк" запровадив превентивні заходи, які дозволять уникнути черг у відділеннях банку в період виплати монетизованих субсидій та оплати комунальних послуг.

Про це повідомили Економічній правді у прес-службі "Ощадбанку".

З 12 березня клієнти, яким субсидії було призначено до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати субсидії у грошовій формі.

Якщо субсидіант не є пенсіонером і при цьому не має поточного рахунку в "Ощадбанку", Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через "Ощадбанк".

Так, для зручності клієнтів та уникнення черг запроваджено попередню реєстрацію субсидіантів на офіційному сайті або через контакт-центр Ощадбанку.

"Це дасть клієнту змогу самостійно обрати найбільш зручне для нього відділення, час та дату для отримання субсидії без зайвого очікування", - розповіли у держбанку.

Крім того, у відділеннях з великим навантаженням продовжено час роботи та впроваджено додаткові робочі дні.

Якщо субсидіант не є пенсіонером, але має поточний рахунок в "Ощадбанку" для виплати соціальної допомоги/депозитів/заробітної плати, субсидію автоматично буде зараховано саме на цей рахунок, і "Ощадбанк" надішле SMS про її надходження.

Отримання субсидії в грошовій формі відбуватиметься через систему грошових переказів "Швидка копійка".

Як повідомили ЕП в прес-службі Ощадбанку, комісія при отриманні субсидій через систему грошових переказів "Швидка копійка" або за зарахування коштів на поточні рахунки з субсидіанта не стягуватиметься.

Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через "Укрпошту" або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки. Виплата буде перерахована на рахунок в тому банку, в якому пенсіонер отримує пенсію.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Олександр Колесніченко, ЕП