Новини дня: про валюту, електрокари та рокірування Тігіпка

Про що всі говорять сьогодні?

Про купівлю валюти. За перший місяць дії нового валютного регулювання населення купило через онлайн-банкінг близько 52 мільйонів доларів.

Про електрокари Volkswagen. Німецький автомобілебудівний концерн Volkswagen AG планує випустити 22 мільйони електромобілів за 10 років та у перспективі повністю відмовитись від викопного палива.

Про рокірування Тігіпка. Глава правління і основний акціонер київського ТАСкомбанку Сергій Тігіпко через 10 місяців після призначення покинув пост за власним бажанням.

Про інфляцію. У лютому 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні.

Про імпорт газу. За січень-лютий Україна імпортувала 0,9 млрд кубометрів газу, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про борг "Приватбанку". Протягом січня 2019 року заборгованість "Приватбанку" за кредитами рефінансування перед Національним банком виросла на 5,04 мільярда гривень і становила 14,86 мільярда гривень.

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Василь Хмельницький: Не займаюся трьома речами — зброєю, наркотиками і бізнесом в Донецьку

Серед його активів — аеропорт "Київ", Unit.City та компанія UDP, яка реалізувала проекти "Новопечерські липки", "Паркове містечко" та Ocean Plaza, а також сотні гектарів землі в межах Києва. Як будувалася імперія Хмельницького і до чого тут київська влада.