Volkswagen радикально зміниться і збільшить випуск електрокарів

Німецький автомобілебудівний концерн Volkswagen AG планує випустити 22 мільйони електромобілів за 10 років та у перспективі повністю відмовитись від викопного палива.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У виробництво електромобілів концерн планує інвестувати 44 млрд євро до кінця 2023 року. Число моделей на електричній тязі компанія хоче збільшити до 70 до кінця 2028 року. Раніше вважалося, що всі бренди групи за цей період випустять 15 млн електромобілів 50 різних моделей.

Також у планах компанії — повна відмова від викопного палива. До 2050 року група компаній розраховує досягти вуглецевої нейтральності.

"Volkswagen радикально зміниться. Ми беремо на себе відповідальність щодо провідних тенденцій майбутнього, особливо у зв'язку із захистом клімату ", — заявив гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

Минулої осені Volkswagen оголосив про намір інвестувати 30 млрд євро у розвиток електромобілів до 2022 року. А потім наростив обсяг планованих капіталовкладень до 44 млрд євро до кінця 2023 року. Однією з найскладніших задач на цей період буде збереження рентабельності на тлі високих витрат, гальмування економіки і торговельних суперечок США з Китаєм та іншими країнами.

У вівторок керівництво компанії підтвердило прогноз зростання виручки на 2019 рік на рівні до 5%, незважаючи на ослаблення підйому на авторинках у всьому світі. Рентабельність цього року, як очікується, залишиться в діапазоні від 6,5% до 7,5% виручки.

Із 70 нових моделей група компаній поки представила лише дві — Audi E-Tron і Porsche Taycan. Масове виробництво обох почнеться з 2019 року. Volkswagen повідомила, що попередні замовлення для кожної нової моделі вже перевищили 20 тис. Електромобілів.

В якості стратегічних партнерів в сфері виробництва акумуляторів і компонентів для них обрані LG Chem, SKI, CATL і Samsung.

Нагадаємо, нещодавно Skoda офіційно презентувала свій перший електромобіль — кроссовер Vision iV, яким можна буде управляти зі смартфону, а його заряду вистачить на 500 км.