Борг "Приватбанку" перед НБУ зріс ще на 5 мільярдів

Протягом січня 2019 року заборгованість "Приватбанку" за кредитами рефінансування перед Національним банком виросла на 5,04 мільярда гривень і становила 14,86 мільярда гривень.

Про це йдеться у зведеній звітності банків за січень, передає FinClub.

Загальний борг банків за кредитами рефінансування Національного банку на 1 лютого становив 14,94 млрд грн.

Потреба державного банку в ресурсах обумовлена ​​тим, що кошти юросіб в банку скоротилися в січні на 2,98 млрд грн, а кошти фізосіб - на 646 млн грн.

У свою чергу державний "Укргазбанк" скоротив заборгованість перед НБУ за січень на 4,22 млрд грн - до 79,79 млн грн. Потреба в ресурсах НБУ у цього держбанку зникла через різке зростання депозитів юросіб в січні на 3,6 млрд грн і фізосіб - на 666 млн грн.

Кошти НБУ "Укргазбанк" позичав у грудні на термін до кінця лютого, але повернув їх вже в січні. Як зазначає видання, держбанки беруть кредити рефінансування НБУ найчастіше під заставу ОВДП, для покриття тимчасових розривів у ліквідності. І як тільки залучають кошти на ринку, тут же віддають рефінансування НБУ.

Банки іноземних банківських груп на 1 лютого не мали заборгованості перед НБУ, як і за підсумками 2018 року.

Серед банків з приватним капіталом борг перед НБУ був тільки у "Банку інвестицій і заощаджень" на суму всього 1 млн грн (на початку року його не було).

На початку року ПУМБ був винен НБУ 1 млн грн, але до кінця січня ця строчка в балансі банку обнулилася.