За місяць інфляція сповільнилася до 8,8%

У лютому 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні.

Про це повідомляє НБУ з посиланням на дані Держстату.

У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

Базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8.3% у січні. Прогноз НБУ біло перевершено завдяки суттєвому зміцненню обмінного курсу гривні.

Передусім сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари (до 2,8% р/р) насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні, що позначилося на цінах імпортованих товарів чи товарах зі значною імпортною складовою.

Так, нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку, меблі, фармацевтичну продукцію, одяг та взуття, а ціни на комп’ютерну техніку навіть знизилися порівняно з минулорічними.

Темпи зростання цін на послуги також дещо знизилися (до 14,1% р/р). Зокрема, уповільнилося зростання вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, оренди житла, закладів громадського харчування, амбулаторних, страхових послуг.

Також зафіксовано певне зниження річних темпів зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (до 9,2% р/р). Однак таке сповільнення стримувалося зростанням цін на сири та кисломолочні продукти.

Зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося (до 4,6% р/р) передусім за рахунок цін на тепличні овочі, які зросли через несприятливі погодні умови в Туреччині – основному постачальнику цих овочів узимку.

Під впливом зростання цін на зовнішніх ринках та обмежених обсягів якісної сировини також продовжило дорожчати борошно.

Річні темпи зростання цін на овочі борщового набору залишилися високими, однак не змінилися порівняно з попереднім місяцем.

Водночас завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти.

Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишилися незмінними (18,7% р/р). Зокрема, певне прискорення зростання тарифів на опалення та постачання гарячої води, проїзд у залізничному транспорті було компенсоване повільнішим зростанням цін на хліб та тютюнові вироби.

Ціни на паливо продовжували знижуватися (на 5,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.

Економічна правда