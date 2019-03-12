За два місяці Україна скоротила імпорт газу на 20%

За січень-лютий Україна імпортувала 0,9 млрд кубометрів газу, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті ПАТ "Укртрансгаз".

"Усього за два місяці 2019 року в Україну імпортовано 0,9 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 20%, або на 0,2 млрд куб. м, від аналогічного минулорічного обсягу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уже четверту зиму поспіль Україна імпортує газ для своїх потреб виключно з країн ЄС.

Також Укртрансгаз інформує, що за січень-лютий 2019 року територією України було транспортовано 13,8 млрд кубометрів газу з РФ до європейських країн і Молдови. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,8 млрд кубометрів, або на 15%.

З українських родовищ до газотранспортної системи за 2 місяці 2019 року надійшло 3,5 млрд кубометрів газу, що на 3% більше, ніж торік.

У січні-лютому до підземних сховищ газу (ПСГ) блакитне паливо практично не закачувалося, як і протягом такого самого періоду 2018 року. Відбір газу з ПСГ за січень-лютий поточного року становив 4,1 млрд куб. м, що на 0,6 млрд (або на 13%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українським споживачам станом на кінець лютого магістральними газопроводами транспортовано 7,9 млрд кубометрів газу, що на 9% менше показника 2018 року.

Як повідомлялося, за даними "Укртрансгазу", українські державні та приватні видобувні компанії у 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшили видобуток газу на 0,4% – до 20,9 мільярда кубометрів.