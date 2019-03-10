Новини вихідних: розкрадання в оборонці, найдорожче вкрадене авто, вільний інтернет
Про розкрадання в оборонці. Взятий під варту рішенням Солом’янського райсуду Києва директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу.
Про найдорожче вкрадене авто. Під час перевірки польські правоохоронці виявили, що Lamborghini знаходиться в розшуку у Швейцарії і не пустили авто в Україну.
Про економічний орієнтир уряду. Основний економічний орієнтир роботи уряду цього року – збереження позитивної динаміки і прискорення економічного зростання понад 3%.
Про злам акаунтів Facebook. Соцмережа подала до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.
Про вільний інтернет. Держдеп США надасть грант для організацій, зацікавлених в розвитку вільного інтернету в Україні.
Про незаконний обіг наркотиків. Поліція вилучила в 2018 році наркотиків майже на 23 млрд гривень.
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