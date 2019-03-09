Прикордонники не пустили в Україну Lamborghini за 10 мільйонів

Під час перевірки польські правоохоронці виявили, що Lamborghini знаходиться в розшуку у Швейцарії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прикордонну службу Польщі.

Ввезти елітний автомобіль в Україну намагалися через прикордонне село Дорогуськ Люблінського воєводства Польщі, де розташовані автомобільний і залізничний переходи Ягодин - Дорогуськ.

Польські правоохоронці з'ясували, що Lamborghini знаходиться в розшуку у Швейцарії. Елітний автомобіль заарештували, а водія, 37-річного українця, допитали як свідка.

Польські прикордонники зазначили, що це найдорожчий вкрадений автомобіль, який вони повернули законному власнику.

Lamborghini Urus - кросовер від італійського виробника автомобілів Lamborghini, представлений у 2017 році.

Авто оснащується чотирилітровим бітурбірованним двигуном V8 потужністю 650 кінських сил і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

До 100 км/год Lamborghini Urus розганяється за 3,6 секунди і розвиває 305 кілометрів на годину, що робить його найшвидшим серійним кросовером у світі.