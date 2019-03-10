В Україні за рік вилучили наркотиків на 23 мільярди гривень
Поліція вилучила в 2018 році наркотиків майже на 23 млрд гривень.
Про це "Дзеркалу тижня" повідомили в Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції.
У минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучили понад 4,3 т наркотиків, наркотичних засобів і психотропних речовин. Також ліквідовано 30 міжнародних каналів постачання наркотиків.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в минулому році було зафіксовано 26,260 тисячі випадків передозування наркотичними речовинами.
В результаті передозувань алкоголю і наркотиків померли 3,5 тисячі українців.
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