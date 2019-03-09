Розкрадання в оборонці: директор "Спецтехноекспорту" вийшов із СІЗО

Взятий під варту рішенням Солом’янського райсуду Києва директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас та двоє екс-працівників підприємства вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу.

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на дані "Спецтехноекспорту".

Крім Бельбаса звільнено з СІЗО екс-главу компанії Павла Барбула та екс-директора департаменту Дениса Панасенка.

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Нагадаємо,



Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжні заходи чинному та чотирьом колишнім службовцям "Спецтехноекспорту", причетним до розтрати 55,5 млн гривень коштів держпідприємства.

За даними САП, рішення суду було ухвалено 6 та 7 березня.

Зокрема Владиславу Бельбасу суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн гривень застави, екс-очільнику держпідприємства Павлу Барбулу – тримання під вартою з можливістю внесення 1,9 млн гривень застави, екс-директору департаменту – тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн гривень застави.

4 березня 5 осіб було затримано за підозрою у розтраті коштів державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт", яке є дочірнім підприємством ДП "Укрспецекспорту" і входить в ДК "Укроборонпром".

За даними слідства, Барбул нібито організував розтрату коштів підприємства "Завод 410 Цивільної авіації" та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи.

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

4 березня детективи НАБУ провели обшуки в офісі "Спецтехноекспорту".

Українська правда