Гройсман назвав основний економічний орієнтир роботи уряду

Основний економічний орієнтир роботи уряду цього року – збереження позитивної динаміки і прискорення економічного зростання понад 3%.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, передає "Урядовий портал".

"Цього року ми працюємо, аби в 2019 році економіка стабільно зростала більше 3%. Будемо продовжувати інвестувати ресурси в дороги, інфраструктуру, будемо розбудовувати об’єкти соціальної інфраструктури", – сказав Гройсман.

Він також повідомив, будуть "продовжуватися реформи, впроваджуватися Нова українська школа, наводитися лад у медицині".

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року, тоді як у третьому кварталі зростання склало 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3, 1%.

Держбюджет-2018 і держбюджет-2019 побудовані на прогнозі зростання економіки в ці роки на 3% щорічно.

За даними МЕРТ, основним джерелом економічного зростання у 2018 році був внутрішній попит.

Економічна правда