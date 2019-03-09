Двоє українців "зламали" 63 тисячі акаунтів Facebook: соцмережа судиться

Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.

Про це повідомляє The Daily Beast з посиланням на позовну заяву компанії.

У позові зазначається, що обвинувачені - громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевський, пов'язані з компанією Web Sun Group - у період з 2016 до 2018 рр. "скомпрометували близько 63 тисяч браузерів, що використовуються користувачами соцмережі, і завдали Facebook збитків на суму понад 75 тис. доларів".

За даними AIN, Web Sun Group - аутсорсингова IT-компанія, офіс якої розташовується у Києві і налічує до 200 фахівців.

За заявою Facebook, українці у першу чергу орієнтувалися у своїй діяльності на російськомовний сегмент користувачів і використовували онлайн-вікторини та тести, такі як "Supertest", "FQuiz", "Megatest" і "Pechenka", для "впровадження несанкціонованої реклами".

За допомогою цих "тестів" користувачі встановлювали шкідливі розширення, які відбирали дані їх профілів і списки друзів на офшорні сервери, заявили у Facebook. Після цього у їхню стрічку новин впроваджувалася несанкціонована реклама від хакерів.

Українська правда