Новини дня: про субсидії готівкою, звільнення міністра та "вибивання" боргів у олігархів

Про вартість багажу. Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

Про борги метрополітену. Олігарх Павло Фукс придбав компанію "Укррослізинг", що володіє боргами київського метрополітену, з розрахунком, що київській владі буде вигідніше погасити борг, ніж купувати нові вагони.

Про "вибивання" боргів олігархами. Бізнесмен Павло Фукс брав участь в процесі повернення боргів підприємств олігархів Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова перед компанією "Енергоатом".

Про виведення дивідендів. Національний банк дозволив компаніям і банкам з іноземними інвестиціями репатріювати дивіденди за 2018 рік.

Про звільнення міністра. Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Про субсидії готівкою. Кабінет Міністрів прийняв рішення запустити з березня 2019 року механізм виплати субсидій за житлово-комунальні послуги готівкою.

Про ремонт доріг. Уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.

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Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського та Ахметова

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