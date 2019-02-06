Ryanair та Wizz Air підняли вартість провезення багажу

Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

Про це пише avianews.com.

Якщо раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка і 10 євро в наступні рази, то нині цей збір становить 10 і 12 євро відповідно.

Мінімальний багажний збір у Wizz Air збільшений з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро в високий сезон.

Також обидва лоукостера змінили діапазон цін на оплату пріоритетною посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмета ручної поклажі.

У Ryanair дана послуга тепер коштує від 10 до 12 євро (раніше було 8-10 євро), в той час як на рейсах Wizz Air збір за пріоритетну посадку становить від 5 до 17 євро (було 5-15 євро).

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