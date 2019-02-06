Фукс розповів про те, як вибивав борги з олігархів

Павло Фукс Фото Дмитра Ларіна

Бізнесмен Павло Фукс брав участь в процесі повернення боргів підприємств олігархів Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова перед компанією "Енергоатом".

Про це розповів сам Фукс в інтерв'ю Економічній правді.

За словами Фукса, в кінці 1990-их років він постачав арматуру, вугілля, нафтопродукти та різні метали заводам, які входять до російської групи "ТВЕЛ".

"І тоді ж [Національна атомна енергогенеруюча компанія] "Енергоатом" весь час була винна гроші "ТВЕЛу" за поставки ядерного палива", - сказав він.

"Російські заводи були винні мені гроші, а заводам була винна їх материнська компанія "ТВЕЛ". Заводи мені кажуть: "У нас немає грошей, йдіть до головного офісу". Я прийшов до головного офісу, а вони кажуть: "Нам не платять хохли". У підсумку я у них (у "ТВЕЛ" - ред) купив 60 млн доларів або 62 млн доларів боргів "Енергоатому" перед "ТВЕЛ", - заявив Фукс.

Українсько-російський бізнесмен зміг домовитися з найбільшими споживачами електроенергії в Україні, які були винні "Енергоатому".

"Було так: я приходжу на прийом до [прем'єр-міністра] Юлії Тимошенко і кажу:" Хочу отримати борги підприємств Пінчука, Коломойського і Ахметова". Вона: "Та ти що, геть знахабнів?" Я кажу: "Ну тоді не отримаєте ядерне паливо, поки зі мною не розрахуєтеся", - розповів Фукс.

"Ми перекрили постачання палива, зупинили спецвагон зі свіжими ТВЕЛами на кордоні Росії і України, поки зі мною не розрахуються. Був страшний скандал", - заявив він.

У підсумку, за словами Фукса, він отримав можливість зібрати гроші з промислових споживачів електроенергії.

Також Фукс розповів, навіщо придбав борг київського метрополітену і як вів переговори щодо купівлі "Донбасенерго" у Олександра Януковича.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського і Ахметова

Економічна правда