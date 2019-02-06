На невідкладний ремонт доріг Київ-Чоп і Київ-Одеса виділили 550 мільйонів

Уряд виділив додатково 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він зазначив, що це рішення стало реакцією на "справедливі обурення людей".

За словами міністра, Укравтодор цього тижня завершить їх обстеження і негайно приступить до аварійного, а коли дозволять погодні умови - і поточного ремонтів.

Також сьогодні уряд схвалив розподіл фінансування переліку доріг за рахунок Дорожнього фонду, який цього року складає 50,1 млрд грн - рекордна сума для України, зазначив Омелян.

Нагадаємо, з 8 лютого "Укравтодор" анонсував масштабні роботи з ліквідації ямковості на дорогах державного значення.

Раніше Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.

Читайте також: Дорожній фонд та децентралізація доріг. Як це буде