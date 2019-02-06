Нацбанк дозволив іноземним компаніям вивести дивіденди за 2018 рік
Національний банк дозволив компаніям і банкам з іноземними інвестиціями репатріювати дивіденди за 2018 рік.
Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій на прес-брифінгу.
"Ми дозволили репатріацію дивідендів за 2018 рік. Поки у нас діє максимальна сума репатріації на місяць - це 7 млн євро. Тепер можна буде репатріювати за всі роки", - сказав Чурій.
За словами заступника голови НБУ, Нацбанк планує підвищити ліміт до 10 млн євро, а в подальшому - скасувати верхню межу сум репатріації.
У той же час він не уточнив, як скоро такі рішення будуть прийняті.
Нагадуємо:
В НБУ прогнозують, що в 2018-2020 роках виплати за нарахованими дивідендами збережуться на рівні 2 мільярдів доларів на рік.
З 1 березня 2019 року Національний банк знижує ліміт обов'язкового продажу валютної виручки експортерами на міжбанку з 50% до 30%.
В НБУ чекають на умови для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.
В першу чергу регулятор має намір зняти вимогу продажу валютної виручки та скасувати обмеження на репатріацію дивідендів.
Для таких кроків НБУ повинен побачити позитивні макроекономічні тенденції і в інфляції, і на валютному ринку.
Економічна правда
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