Нацбанк дозволив іноземним компаніям вивести дивіденди за 2018 рік

Національний банк дозволив компаніям і банкам з іноземними інвестиціями репатріювати дивіденди за 2018 рік.

Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій на прес-брифінгу.

"Ми дозволили репатріацію дивідендів за 2018 рік. Поки у нас діє максимальна сума репатріації на місяць - це 7 млн ​​євро. Тепер можна буде репатріювати за всі роки", - сказав Чурій.

За словами заступника голови НБУ, Нацбанк планує підвищити ліміт до 10 млн євро, а в подальшому - скасувати верхню межу сум репатріації.

У той же час він не уточнив, як скоро такі рішення будуть прийняті.

Нагадуємо:

В НБУ прогнозують, що в 2018-2020 роках виплати за нарахованими дивідендами збережуться на рівні 2 мільярдів доларів на рік.

З 1 березня 2019 року Національний банк знижує ліміт обов'язкового продажу валютної виручки експортерами на міжбанку з 50% до 30%.

В НБУ чекають на умови для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень.

В першу чергу регулятор має намір зняти вимогу продажу валютної виручки та скасувати обмеження на репатріацію дивідендів.

Для таких кроків НБУ повинен побачити позитивні макроекономічні тенденції і в інфляції, і на валютному ринку.

Економічна правда