Новини дня: проблеми у Гладковського, Фірташа та Маска

Про що всі говорять сьогодні?

Про Гладковського. Син Гладковського разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами. Також журналісти знайшли секретний контракт між "Укроборонпромом" та "Богдан Моторс".

Про болісне розлучення Фірташа. Колишня дружина і пасинок олігарха Дмитра Фірташа збираються подати на нього позовну заяву про нанесення збитків у майже 5 мільярдів євро до прокуратури Відня.

Про твіти Маска. Комісія з цінних паперів і бірж звернулася до федерального суду зі звинуваченням виконавчого директора Tesla Ілона Маска в порушенні угоди, якої він, його компанія і комісія досягли в минулому році.

Про ключовий економічний показник. Промислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про законопроекти для МВФ. Міністерство фінансів закликає Верховну раду ухвалити пакет законопроектів, необхідних для продовження співпраці з західними кредиторами.

Про завод, який не побудували росіяни. Україна планує восени 2019 року оголосити конкурс на будівництво та фінансування заводу з фабрикації ядерного палива на базі Южно-Української АЕС.

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43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері

Школи і дитячі садки Києва багато років тому перевищили допустимі законом норми по наповнюваності. Проблема не тільки не вирішується, а й з року в рік катастрофічними темпами набирає обертів.