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У Маска знову проблеми з Комісією з цінних паперів і бірж США

Вівторок, 26 лютого 2019, 10:09

Комісія з цінних паперів і бірж звернулася до федерального суду зі звинуваченням виконавчого директора Tesla Ілона Маска в порушенні угоди, якої він, його компанія і комісія досягли в минулому році.

Про це пише The New York Times.

Комісія заявляє, що Маск опублікував неправдиву інформацію про цілі компанії з виробництва на рік в своєму пості в Twitter 19 лютого, не погодивши це з юристами компанії, як він мав зробити відповідно до угоди.

Раніше Маск на своїй сторінці в Twitter написав, що в 2019 році його компанія виробить близько 500 тисяч автомобілів Tesla.

Нагадаємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска у шахрайстві - регулятори стверджували, що він ввів інвесторів в оману, коли повідомив про можливе виведення компанії з біржі та заявив про підтримку викупу акцій з боку інвестора, якого він знайшов.

Претензії комісії були пов'язані з твітами Маска від 7 серпня, коли він заявив про готовність викупити акції компанії з ринку по 420 доларів.

Пізніше SEC і Маск уклали угоду у справі про звинувачення бізнесмена у шахрайстві.

Відповідно до укладеної угоди, Маск повинен виплатити 20 млн доларів штрафу, компанія Tesla заплатить ще 20 мільйонів.

Також Маск був змушений піти з посади голови ради директорів - він не зможе бути переобраним на цю посаду 3 роки.

Українська правда

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Маск Tesla

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