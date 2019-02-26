Для будівництва заводу ядерного палива знайшли заміну росіянам

Україна планує восени 2019 року оголосити конкурс на будівництво та фінансування заводу з фабрикації ядерного палива на базі Южно-Української АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час організованого Інститутом ім.Адама Сміта Міжнародного енергетичного форуму в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буквально через півроку оголошуватимемо конкурс на будівництво заводу", - сказав він.

За його словами, технології надасть компанія Westinghouse, яка також готова співфінансувати цей проект. Якщо американська компанія виступить лише як постачальник технологій, то, на думку міністра, фінансування може забезпечити "НАЕК "Еенргоатом".

За розрахунками міністра, вартість спорудження заводу, здатного виготовляти паливні порошки і таблетки, становитиме майже 400 млн доларів, у разі спрощеної моделі зі складанням комплектуючих - 120-130 млн доларів.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року перший віце-президент - техдиректор "Енергоатому" Олександр Шавлак повідомив, що на потужностях ВП "Атоменергомаш", що базується в Южноукраїнську, планується розгорнути виробництво комплектуючих (головок і хвостовиків) для паливних касет Westinghouse.

До анексії Росією Криму Україна планувала будівництво заводу з фабрикації ядерного палива на основі технології російської паливної компанії "ТВЕЛ" у Кіровоградській області. Було створено ПрАТ "Завод із виробництва ЯП", в якому українському держконцерну "Ядерне паливо" належить 50% плюс 1 акція в підприємстві, "ТВЕЛ" - 50% мінус 1 акція. Загальна вартість будівництва заводу оцінювалася в 450 млн доларів.

У лютому 2016 року Держінспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) не задовольнила заяву "Заводу із виробництва ЯП" на отримання ліцензії для проведення робіт зі спорудження паливного заводу.