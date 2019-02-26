Екс-дружина збирається відсудити у Фірташа 5 мільярдів євро – ЗМІ

Колишня дружина і пасинок олігарха Дмитра Фірташа збираються подати на нього позовну заяву про нанесення збитків у майже 5 мільярдів євро до прокуратури Відня.

Про це повідомили джерела "Австрійського агентства преси", пише Die Presse.

Зокрема, колишня дружина збирається написати заяву про відмивання грошей Фірташа до Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією у Відні.

Заява також буде стосуватися близького довіреного Фірташа, який "займає високу політичну посаду в Україні".

"Колишня дружина Фірташа і її син звинувачують підозрюваних в тому, що вони незаконно вивели кошти з основної компанії і перерахували їх в офшорні компанії на початку 2000-х років", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Відзначається, що причиною виведення коштів стало майбутнє розлучення пари.

У подальшому, за словами джерела видання, підозрювані намагалися "врегулювати" вирішення спорів з екс-дружиною за допомогою залякувань.

"Ймовірний збиток в позовній заяві повинен скласти близько 5 мільярдів євро", - зазначили у виданні.

Також повідомляється, що найбільшу шкоду статкам екс-дружини Фірташа нанесли вказівками з Відня, тому розслідувати справу мають австрійські правоохоронні органи.

Нагадуємо:

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином у суді можуть оскаржити рішення про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Українська правда