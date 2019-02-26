Фірма Гладковського отримала 34 мільйони передплати по таємній угоді

На початку лютого державне підприємство "Укроборонсервіс", яке входить в структуру концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 мільйона гривень за "вироби" на виконання договору з Міноборони.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.

На порталі зазначено, що угода між ДП "Укроборонсервіс" та заводом "Богдан Моторс" укладена 24 січня. Заплачені кошти є 70-відсотковою передплатою. Тобто загалом "Богдан" отримає від оборонного підприємства за даним контрактом 49,2 мільйона.

Що саме купує "Укроборонсервіс" не вказано.

Контракт між Міноборони та "Укроборонсервісом" укладений в кінці 2018 року.

На порталі публічних закупівель Prozorro такі угоди відсутні.

"Те, що бюджетний договір відсутній на Prozorro говорить про виконання ремонтних робіт в рамках секретного державного замовлення", - вважає Канєвський.

Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" відомий як виробник скандальних санітарних автомобілів "Богдан 2251", які також по таємному державному оборонному замовленню постачають Міноборони.

Власником корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс, відомий як давній бізнес-партнер президента Петра Порошенка. Високопосадовець не раз заявляв, що не може впливати на рішення Міноборони. Крім того, Гладковський наголошує, що у 2014 році вийшов із управління усіма підприємствами, які входять до структури корпорації "Богдан".

За інформацією журналістів "Bihus.info", син Гладковського, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Економічна правда