Мінфін перелічив законопроекти, необхідні для наступного траншу МВФ

Міністр фінансів Оксана Маркарова

Міністерство фінансів закликає Верховну раду ухвалити пакет законопроектів, необхідних для продовження співпраці з західними кредиторами.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook.

Зазначається, що вже на цьому тижні парламент матиме можливість прийняти пакет законопроектів, які дозволять створити в Україні сучасну європейську митницю, ефективніше протидіяти відмиванню доходів та запобіганню ухиленню від оподаткування, захистити інвесторів від зловживань на ринках капіталу.

Крім того, прийняття нових законопроектів дозволить реформувати небанківський фінансовий сектор і забезпечити автоматичний доступ Національного агентства з питань запобігання корупції та реєстрів, необхідних для ефективної реалізації його повноважень.

"Ухвалення цих законопроектів стане суттєвим кроком України на шляху євроінтеграції, відкриє доступ до подальшої макрофінансової допомоги Європейського союзу, дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, дозволить фінансове партнерство з державою Катар, стане потужним сигналом для інших потенційних інвесторів і, як наслідок, сприятиме збереженню макроекономічної стабільності в Україні", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда