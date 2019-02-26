В Україні погіршився один з ключових економічних показників

Промислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (з урахуванням сезонного фактору).

Крім того, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року цей показник (скоригований на ефект календарних днів - ЕП) знизився на 2,9%.

Нагадаємо, в 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.

Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.

Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.

Економічна правда