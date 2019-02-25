Новини дня: про Коломойського, тендер для одного учасника та "підкуп" пенсіонерів

Анкер АЗ-2, запатентований Дубневичами

Про що всі говорять сьогодні?

Про Коломойського. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.

Про тендер для одного учасника. Підприємство "Укрзалізниці" написало тендер під компанію Дубневичів.

Про "підкуп" пенсіонерів. У березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2410 гривень.

Про айтівців-ФОПів. Кількість фізичних осіб-підприємців у сфері інформаційних технологій зросла на 45% за останні три роки, тоді як загальна кількість приватних підприємців скоротилася на 8%.

Про платіжки. Верховна Рада 28 лютого планує розглянути проект постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за природний газ.

Про "євробляхи". Станом на 25 лютого надходження від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації становили майже 13,6 млрд гривень.

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Невинний Гута, або Хто відповість за банкрутство "Мрії"

Правоохоронці кілька років розслідували справу керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути. Результат — звинувачення топ-менеджера у шахрайстві зняте, бізнесмен на волі, компанія продана, кредитори — без коштів. Чому так?