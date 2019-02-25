Кількість ФОП в ІТ–сфері зросла на 45% за три роки

Кількість фізичних осіб-підприємців у сфері інформаційних технологій зросла на 45% за останні три роки, тоді як загальна кількість приватних підприємців скоротилася на 8%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

"Міністерство соціальної політики представило законопроект, яким пропонується ввести більш жорсткий контроль за використанням ФОП. Однак ми проаналізували дані і бачимо, що наразі найактивніший вид бізнесу, який використовує ФОП, - це саме ІТ-сектор", - заявив Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Так, з 2017 року загальна кількість ФОП скоротилася на 164 тисячі підприємців (8%). У 2017 році було зареєстровано 2 млн ФОП, тоді як наразі їх налічується тільки 1,8 млн.

У той же час кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 40,7 тис ІТ-підприємців, або на 45%. Їх частка серед інших фізичних осіб-підприємців зросла з 5% до 7,5%.

Наразі найбільша частка ІТ-підприємців знаходиться у Харківський, Київській та Львівській областях. Там вона становить понад 14%.

Крім програмування (40 тисяч), кількість ФОП збільшилася в таких сферах, як надання інформаційних послуг (26 тисяч), охорона здоров'я (2,3 тисячі), приготування страв та напоїв (2,2 тисячі), діяльність в галузі архітектури (1,3 тисячі).

Також серед галузей, де кількість підприємців зросла - офісна діяльність, виробництво кінофільмів, туристична діяльність. У цих сферах кількість нових підприємців - менше тисячі.

В інших типах діяльності динаміка негативна. Найбільше підприємців припинили діяльність в сфері складського господарства (закрилося 77,5 тисячі бізнесів), роздрібної торгівлі (55 тисяч) і теле- і радіомовлення (17,5 тисячі).

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Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — "Ознаки наявності трудових відносин".

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.

Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).

IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.

Чиновники Мінсоцполітики стверджують: мета Змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.

Економічна правда