Рада може заблокувати завищені платіжки за газ

Верховна Рада 28 лютого планує розглянути проект постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за природний газ.

Про це сказав Голова ВР Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє "Укрінформ".

"Попереднього тижня ми домовлялися про створення робочої групи з підготовки постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за природний газ побутовим споживачам" - сказав Парубій.

За його словами, ця постанова була підготовлена апаратом Верховної Ради у взаємодії з комітетами.

"У четвер проект постанови був розданий усім представникам фракцій, які були на Погоджувальній раді. І ми домовилися, що сьогодні голови фракцій після ознайомлення підпишуть цей документ. Відповідно у середу буде можливість розглянути його на комітеті і в четвер його проголосувати", - зазначив Голова ВР.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.