Пенсіонерам перед виборами одноразово виплатять 2410 гривень

В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.

Про це під час наради за участі президента Петра Порошенка заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"В 2019 році пропонується їм (пенсіонерам - ЕП) здійснити доплату до пенсії 2,410 тисяч гривень. Чому саме йде мова про таку виплату? Мова йде про додатковий ресурс, який було отримано від закону про "євробляхи", - сказав Рева.

"Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення "євроблях" в повному обсязі було направлено на такі виплати. Це ініціатива президента", - заявив міністр.

За його словами, 2,410 тисяч гривень – це фактично та сума, яку людям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.

"Ця сума буде виплачена в березні-квітні 2019 року", - додав представник уряду.

"Ми знайшли можливість повернути пенсіонерам, які отримують найменший рівень пенсії, індексацію 2015-2016 років", - заявив президент Петро Порошенко.

"За розрахунками це показник інфляції, який перемножується на рівень прожиткового мінімуму. Ми вийшли на суму 2,410 гривень кожному, хто має пенсію нижче мінімальної і мінімальну", - сказав президент.

Він пояснив, що цей механізм розповсюджується на тих, хто в результаті індексації, яка відновиться з 1 березня отримають невелику суму - 100-200-300 гривень.

"Будуть і ті, хто (внаслідок індексації - ЕП) отримають 800-900-1000, їм компенсовувати не потрібно. А тим, хто отримує 100 і 200 – вони отримають 2,410 гривень протягом березня і квітня як компенсація індексації 2015-2016 років", - заявив президент.

Рева додав, що мова йде не про всіх пенсіонерів, а про тих, які мають повний страховий стаж. "Це ті люди, які реально, добросовісно і чесно працювали", - сказав міністр.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня.

У березні поточного року близько 4 млн домогосподарства отримають субсидії в готівковій формі. У середньому ця сума становить близько 1,5 тисячі гривень.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Економічна правда