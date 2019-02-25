Підприємство "Укрзалізниці" написало тендер під компанію Дубневичів — ЗМІ

"Коростенський завод залізобетонних шпал" ПАТ "Українська залізниця" в тендері із закупівлі анкерів оголосив про намір укласти угоду з компанією, що належить народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичам.

Про це пише видання "Наші гроші".

Повідомляється, що залізничники відхилили пропозицію заводу, який пропонував анкери на 17% дешевше від очікуваної ціни тендеру 101,32 млн грн. та обрали фірму, яка запропонувала всього 0,06% знижки.

Йдеться про 1,08 млн анкерів закладних АЗ-2 до пружних колійних скріплень КПП-5. Тендерна документація не дозволяла пропонувати еквівалентні товари, тому окрім ТОВ НВП "Корпорація КРТ" братів Дубневичів ніхто інший не може виготовляти анкери за вказаними техумовами, оскільки Дубневичі запатентували цю деталь.

В тендері приймали участь три компанії: ТОВ "ВМ Трейдер" і ТОВ "Ланіс Трейд" із саме такими анкерами АЗ-2 виробництва "Корпорації КРТ", які вимагав замовник, а також ТОВ "АТ Механіка" з еквівалентними анкерами АЗ-1-6 власного виробництва.

"АТ Механіка" запропонувала найнижчу ціну 84,46 млн грн., або 78 грн./шт. Це було на 20% дешевше від цін обох конкурентів, які встановили їх на майже однаковому рівні у 101 млн грн., або 94 грн./шт. При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Однак найдешевшу "АТ Механіка" відхилили саме через те, що вона запропонувала еквівалент. У протоколі засідання тендерного комітету прямо сказано, що закупівля аналогів не передбачена.

Водночас у 2017 році Старконстянтинівський завод "Укрзалізниці" купував анкери, прописавши в умовах "або еквівалент", і тоді завод відстоював в АМКУ позицію, що анкери Дубневичів і "Механіки" є еквівалентними з огляду на схожість технічних характеристик.

Тоді дилер Дубневичів оскаржував в АМКУ допуск "Механіки" до тендеру, але адмінколегія погодилась з замовником. Проте після цього рішення АМКУ завод "Укрзалізниці" з невідомих причин відмінив закупівлю, у якій могла відбутись конкурентна боротьба.

Цього разу оскаржити умови закупівлі ніхто не міг, бо Коростеньський завод проводить закупівлю в "Прозорро" за допороговою процедурою, не вважаючи себе замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі".

Це означає, що дискримінаційні вимоги на його торгах неможливо оскаржити в адмінколегії АМКУ, а жалітись на замовника можна лише в системі "Укрзалізниці", якій і належить Коростеньський завод.

Нагадуємо:

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.