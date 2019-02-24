Новини вихідних: запуск електронної гривні, обмеження для ФОП та газовий завод

Про нову программу кредитування. Світовий банк проводить переговори з Міністерством фінансів України про ініціювання нової програми гарантій під державні запозичення.

Про будівництво заводу. Інвестиційна рада НАК "Нафтогаз України" санкціонувала проведення тендеру на будівництво установки з поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенському газовому родовищі.

Про повернення "рефінансу". Нацбанк в період з 2014 до 2018 року подав 115 судових позовів до поручителів неплатоспроможних банків з вимогою повернути 37 млрд гривень заборгованості за кредитними договорами.

Про обмеження для ФОП. Президент Петро Порошенко має намір взяти участь в обговоренні ініціатив щодо діяльності ФОП, які сплачують єдиний податок, щоб не допустити утисків у роботі підприємців, зокрема ІТ-сектору.

Про запуск електронної гривні. Національний банк завершив розширений пілотний проект запуску електронної гривні (е-гривня) і продовжує вивчати перспективи застосування відповідного інструменту.

Про платіжні картки. У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.