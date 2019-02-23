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Україна обговорює нову програму кредитування під гарантії Світового банку

Субота, 23 лютого 2019, 11:03
 

Світовий банк проводить переговори з Міністерством фінансів України про ініціювання нової програми гарантій під державні запозичення.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.

"Зараз ми провадимо переговори з урядом щодо нової програми Policy-Based Guarantee (PBG) для підтримки реформ у країні", - сказала вона під час конференції Американської торговельної палати в Києві в п'ятницю.

За словами Кахконен, прогрес у переговорах залежатиме від прогресу реформ. При цьому СБ буде готовий обговорювати таку програму і з новим урядом, якщо необхідні реформи не буде імплементовано в рамках каденції нинішнього.

Загалом вона розраховує, що нову програму буде затверджено до кінця поточного року.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.

Зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках майже 1 млрд доларів.

Наприкінці грудня 2018 року Україна залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро. За кредитом було використано частину гарантії в сумі 375 млн доларів в євровому еквіваленті.

Кабінет Міністрів 21 лютого 2019 року затвердив Міністерству фінансів рамкові умови залучення кредиту під другу частину гарантії СБ у 375 млн доларів.

Згідно з урядовою постановою, запозичення здійснюватимуться в євро в сумі, яка не перевищує еквіваленту 630 млн доларів, під ставку не вище ніж 5,9% річних. Кредиторами є Deutsche Bank AG (Лондонський офіс) та TMF Global Service (Велика Британія).

Світовий банк за 25 років реалізував в Україні проекти вартістю близько 12 мільярдів доларів.

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