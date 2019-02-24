Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони

У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.

Про це йдеться у Огляді ринку платіжних карток за 2018 рік, опублікованому Національним банком.

"Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%)", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, цей позитивний тренд пов’язаний із стабільним підвищенням попиту українців на безготівкові операції та популяризацією інноваційних фінансових сервісів.

Безготівкові операції, здійснені із використанням платіжних карток

Джерело: Національний банк

"Кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже на 33% та становила 3,1 млрд штук, а обсяг – на 55,4% та досяг 1,297 трлн гривень (у порівнянні з 2017 роком)", - повідомляє регулятор.

Відповідно до розподілу безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками 2018 року найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки в торговельній мережі – 51,2%.

Економічна правда