НБУ через суди намагається повернути 37 мільярдів гривень "рефінансу"

Нацбанк України в період з 2014 до 2018 року подав 115 судових позовів до поручителів неплатоспроможних банків з вимогою повернути 37 млрд гривень заборгованості за кредитними договорами.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

До фінансових поручителів НБУ висунуті вимоги на суму близько 11 млрд гривень, до майнових поручителів - 26 млрд гривнь.

45 справ уже прийняті, з них 26 вступили в силу, і по 19 очікується завершення термінів на їх оскарження боржниками.

Як повідомила в інтерв'ю НВ Бізнес перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова, регулятор виграв 22 судових справи на загальну суму 1,2 млрд гривень за непогашеним рефінансування ПриватБанку і по 17 рішенням розпочато процедуру стягнення заставного майна.