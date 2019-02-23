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В Україні побудують завод з виробництва зрідженого газу

Субота, 23 лютого 2019, 13:14
 

Інвестиційна рада НАК "Нафтогаз України" санкціонувала проведення тендеру на будівництво установки з поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенському газовому родовищі (Харківська обл.)

Про це enkorr повідомило джерело в "Нафтогазі".

Планується, що оператор родовища ПАТ "Укргазвидобування" - оголосить тендер з вибору генерального підрядника в кінці лютого - на початку березня 2019 року.

"Технічно-економічне обґрунтування проекту вже готове. Далі - створення робочого проекту, постачання і монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи", - повідомило джерело.

Раніше повідомлялося, що проектом передбачається виробництво зрідженого вуглеводневого газу проектною потужністю до 100 тисяч тонн на рік. Очікується, що виробництво буде запущено в 2020 році.

Нагадаємо, що "Укргазвидобування" є найбільшим видобувачем природного газу і найбільшим виробником зрідженого газу в Україні.

У 2018 році випуск ЗВГ становив 165 тис. тонн. До складу підприємства входить п'ять виробництв: в Базилівщині, Яблунівці, Шебелинську, Тимофіївці і Юльївці.

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