Нацбанк завершив пілотний проект запуску електронної гривні

Національний банк України завершив розширений пілотний проект запуску електронної гривні (е-гривня) і продовжує вивчати перспективи застосування відповідного інструменту.

Про це повідомив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку центробанку Олександр Яблунівський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці минулого року ми запустили практичний пілот, коли цей інструмент випускали для співробітників НБУ за наявною методологією, щоб оцінити практичний аспект його використання, сили центробанку в реалізації таких інструментів, та отримати якийсь відгук від користувачів", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю.

"Наразі пілот завершено. Ми підготували аналітичну записку , і будемо розглядати її на правлінні Нацбанку", - додав Яблунівський.

Згодом в НБУ оприлюднять аналітичну записку, що міститиме аналіз як практичного пілотного проекту, так і світових тенденцій у цій сфері.

Яблунівський також зазначив, що на сьогодні в світі немає єдиного розуміння і єдиної стратегії розвитку таких валют.

Більш того, лише поодинокі центробанки світу перейшли до практичної фази дослідження, замість теоретичних міркувань щодо впливу таких інструментів на монетарну політику та на екосистему розрахунків.

"Тому, ми в цьому питанні, можна навіть сказати, випередили світових лідерів, оскільки ми зробили крок у практичному дослідженні, нехай і невеликому", - сказав він.

Представник НБУ також звернув увагу, що багато цифрових валют (central bank digital currency, CDBC), таких як електронна гривня, плутають із криптовалютою та іншими інструментами.

"Ми не говоримо про криптовалюту, ми говоримо про цифрову валюту центрального банку. Вона може бути реалізована як на технології централізованого реєстру, так і децентралізованого. Це окреме питання, рішення якого випливає із цільової моделі (для е-гривні – Ред.), яку буде обрано", - наголосив Яблунівський.

Як повідомлялося, НБУ запустив наприкінці 2016 року дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейну.

На думку регулятора, е-гривня допоможе мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно здійснювати їх із практично миттєвою швидкістю.