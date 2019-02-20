Львівські айтівці: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Львівський ІТ Кластер, спільнота ІТ-спеціалістів та компаній Львова, вважає неприйнятним проект закону про посилення правил для ФОПів.

Про це йдеться у заяві на сайті спільноти.

"ІТ-індустрія особлива тим, що працює на глобальному ринку, отримуючи доходи від клієнтів зі всього світу, починаючи з США і Канади, країн Європи та Азії, завершуючи Ізраїлем на Близькому Сході. Система спрощеного оподаткування дала змогу компаніям офіційно врегулювати бізнесові відносини працюючи з різними країнами та континентами, передаючи інтелектуальну власність замовникам", - заявив Львівський ІТ Кластер.

"Застаріле трудове законодавство України зразка 1971 року не може врахувати потреб технологічної індустрії, що швидко зростає і розвивається. Окрім того, система спрощеного оподаткування для ФОП – прозора, що дало змогу тисячам ІТ-спеціалістів та сотням ІТ-компаній в Україні працювати офіційно та без надмірної бюрократії", - стверджують айтішники.

Зазначається, що оплата праці програмістів складає більше за 80% від всіх затрат компаній, які надають послуги ІТ-аутсорсингу. Різке і значне підвищення податкового навантаження при фоновому підвищенні глобальної конкуренції на цьому ринку зробить їхню бізнес-модель неможливою для подальшого росту, а для середніх і малих компаній взагалі неможливою для подальшого існування.

У заяві наголошується, що прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці" спричинить лише негативні наслідки як для кожного окремого ІТ-спеціаліста, так і для бізнесу та економіки України загалом.

Серед таких наслідків:

Спад динаміки росту ІТ-індустрії в Україні. Українські ІТ-компанії будуть зменшувати свої ризики і витрати – переводити працівників на інші локації, адже багато компаній вже є глобальними з офісами в сусідніх країнах. Деякі офіси в Україні можуть закриватися.

Еміграція ІТ-спеціалістів. У всьому світі зараз триває боротьба за таланти і колосальний попит на ІТ-професіоналів. 33,7% ІТ-спеціалістів України вже задумувались про релокацію в іншу країну, згідно з дослідженням IT Research 3.0., і готові будуть це зробити у випадку некомфортних умов праці.

Зменшення фінансових показників. Згідно з дослідженням PWC, за наявності існуючої системи оподаткування, кількість надходжень до бюджету країни до 2020 року становитиме 21 млрд гривень, при зміні умов ця сума становитиме 13 млрд гривень. Це – песимістичний сценарій і всього один з показників, на прикладі якого можна продемонструвати фінансові втрати.

IT-індустрія привнесла до бюджету країни у 2018 році 10 млрд гривень, і ця сума збільшується щороку, підкреслюється у заяві.

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Нагадаємо:

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компаній виросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис. Дві компанії перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів. Темпи зростання стали рекордними за останні п’ять років.

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, працівників у цій сфері - 150 тисяч, через півтора року їх стане вже 200 тисяч.

Раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

Виручка IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середня у світі.

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