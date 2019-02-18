"Мертвий хапає живого": про нові ініціативи Мінсоцу щодо штрафування ФОПів

Ради спасения давно уже мертвой солидарной пенсионной системы наше Министерство Социалистической политики выкатило очередной шедевр

Как и следовало ожидать, Минсоц подхватил давно гулявшую коридорами власти идею прищучить компании, которые оформляют своих сотрудников ФОПами 3 группы, чтобы избежать налога на труд (ЕСВ) и снизить НДФЛ.

То есть, простыми словами, убить соответствующие отрасли, выгнать квалифицированных и талантливых в эмиграцию и этим лишить Украину даже призрачных перспектив на будущее, окончательно превратить ее в Винницуэлу.

Кстати, венесуэльские социалисты начинали так же: ужесточением условий работы выгнали из страны иностранные компании, в итоге сидят на величайших в мире запасах нефти и не могут их даже добыть.

Для Украины, которой природа не дала таких ископаемых ресурсов (к великому счастью — как раз Венесуэла и Эквадор служат хрестоматийной иллюстрацией "ресурсного проклятья") единственная надежда выбраться из нищеты — это человеческий капитал. И именно к нему тянут свои загребущие руки отечественные социалисты...

Последствия не трудно предугадать. Перефразируя Тэтчер, социализм всегда и везде заканчивался тогда, когда заканчивались чужие деньги. А поскольку у нас особого запаса в этом плане нет, то закончится он еще быстрее и печальнее, чем в Венесуэле.

Но позвольте, скажут поклонники Ревы (глава Минсоцполитики Андрей Рева — ЭП), все должны платить налоги, тем более, что ЕСВ — это же забота о работнике, чтобы он, бедный, потом получал пенсию...

Начнем с последнего. Тот, кто заботится о человеке против его воли — и есть социалист. Люди (а особенно — квалифицированные, которые зарегистрировались предпринимателями) — не дураки, и не враги самим себе. И на мизерную государственную пенсию они не надеются.

При этом, совершенно правильно, стремятся снять с государства это тяжкое бремя в старости платить им пенсию выше минимальной — потому что даже в самом радужном варианте они получат из солидарной копилки меньше, чем туда положат.

Солидарная система мертва, живет на искусственном дыхании, и лучшее, что можно с ней сделать — это похоронить. Почему так — я подробно описывал здесь .

Вдобавок, налог на труд, по данным исследований ОЭСР — самый вредный (после корпоративного налога) для экономического роста. Если сократить размер перераспределения ВВП правительством именно за счет ЕСВ, то можно удвоить нынешние вялые темпы роста — стать страной, привлекательной для инвестиций, перспективной...

Впрочем, с перспективами тоже не все так просто. В этом году Всемирный экономический форум в Давосе официально признал то, о чем я и многие другие экономисты твердят уже не первый год, в современном мире Индустрии 4.0 у развивающихся стран больше нет перспективы быстро вырасти за счет экспортно-ориентированной индустриализации, основанной на дешевой рабочей силе, как это сумели восточно-азиатские страны.

Двери промышленного аутсорса закрываются за счет роботизации, и за его остатки будет сумасшедшая конкуренция, в которой не разбогатеешь. Собственно, Украина изначально имела крайне плохие позиции в этой давке, но сейчас об этом можно просто забыть. Великие индустриальные державы остались в 19-20 веке.

Защитникам "великой аграрной державы" придется тоже осознать, что таковые остались еще раньше, а в современном мире сельское хозяйство, каким бы успешным оно ни было, ни в одной из богатых стран не является драйвером роста.

Даже в Аргентине оно составляет 6% от ВВП (в Украине — уже больше 8%). И даже если оно вырастет в десять раз, то наш ВВП едва удвоится — а до развитых стран нам расти в 4-5 раз (это если по паритету покупательной способности)...

Поэтому единственная надежда — на экспорт интеллектуальных услуг и инноваций. ИТ — это пример того, как такой экспорт работает. Но есть еще много других, не менее перспективных направлений...

Все их объединяет использование человеческого капитала — одного из немногих позитивных наследий "совка", которые нам достались. Украина в международных рейтингах входит в первые 50 по этому показателю и способности производить инновации. По предпосылкам для развития промышленности — хорошо если в первую сотню.

Однако с человеческим капиталом есть проблема: он представлен, как ни странно, людьми. Причем, квалифицированными и способными, которым ничего не стоит освоить иностранные языки (а во многих случаях они без этого и сейчас не могут работать), и уехать туда, где больше платят и лучше жизнь.

Труд их востребован именно там, в Украине у них нет (и не может быть — в силу бедности) рынка, они работают на экспорт, часто в онлайн режиме. И рабочие визы им дают с радостью. Так что никаких проблем переехать ближе к потребителю у них нет — и, увы, этот процесс активно идет. По способности удерживать таланты наша страна далеко во второй сотне тех же рейтингов...

И это, замечу, несмотря на то, что здесь они могут, немного покривив душой оформить ФОП и платить 5% от дохода! Еще раз: несмотря на то, что это действительно очень мало, едут, все равно, не К нам, а ОТ нас! Видимо, по совокупности факторов (прежде всего, по соотношению цена/качество "государственных услуг") Украина проигрывает.

И это не решается лозунгами. Если мы и сейчас наблюдаем утечку мозгов, то можно себе только представить, насколько она возрастет, если и этого фактора не будет...

Да, 5%+ минимальный ЕСВ — это меньше, чем платят некоторые другие категории (только не надо сразу учителей приплетать — им государство платит, оно просто перекладывает деньги из одного кармана в другой).

Но кто там что говорил о "льготах для приоритетных отраслей", а? Да, я был и остаюсь противником таких льгот — прежде всего потому, что получают их по факту не "новорожденные", а "угасающие", но имеющие мощное лобби отрасли, вроде пресловутого автомобилестроения, не имеющие иных перспектив, кроме как жить за счет других.

И распределяют их, соответственно... ну не мне Вам рассказывать.

Однако в данном случае это не отраслевая поддержка, а элемент политики конкурентоспособности — поддержки и развития конкурентных преимуществ страны. Такой же, как, например, образование, причем принципиально некоррупционный.

Но есть ли смысл вкладывать десятки миллиардов в образование, чтобы потом экспортировать не интеллектуальную продукцию, а сами кадры, которые ее могут производить? Точнее, не экспортировать (продавать) а дарить?

А на что надеются министры-социалисты? Очень приблизительный подсчет показывает, что оборот таких ФОП, которых по совокупности критериев можно было бы характеризовать как "наемных" составляет около 20 млрд грн — едва ли десятая часть от "зарплат в конвертах". Соответственно, если бы удалось их обложить по полной программе, это дало бы аж 5 млрд. в бюджет и ПФУ.

Для сравнения — примерно столько же теряется от льгот и из рук вон плохого администрирования налога на землю. Мертвую солидарку эти крохи точно не реанимируют. Зато у ДФС (и ПФУ, если тому же Минсоцу удастся задуманное) откроется просто клондайк для проверок и, соответственно ... ну, вы догадались.

А компаниям, которые работают с ФОП — не важно, подпадают те под критерии, или нет — соответственно придется раскошеливаться на поддержку бедных, а именно чиновников и инспекторов. Другое дело, что, с учетом сказанного выше, немалая часть из таких компаний свернется и уедет из Украины в более благоприятные края. Естественно, вместе с кадрами — социалисты ведь не знают такого слова, как "эластичность"...

В общем, пора запускать хэштег #соціалістів_у_відставку! Потому что без будущего —плохо. А у них его нет. И у нас — тоже, если не избавимся от них.

И "Карфаген должен быть разрушен" — пока не похоронена солидарка, она будет хватать живых и тащить их за собой в могилу, как на этой скульптуре.

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