Новини дня: про розширення бізнесу Косюка, облгази Фірташа та автономери

Про що всі говорять сьогодні?

Про розширення бізнесу Косюка. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" отримав дозвіл словенського антимонопольного органу - Агентства з захисту конкуренції на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Про облгази Фірташа. Державна регуляторна служба надала дозвіл на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.

Про автомобільні номери. В Україні стало можливим зареєструвати номерні знаки за іншим автомобілем або передати їх у власність іншому водієві в будь-якому Сервісному центрі МВС.

Про війну проти ФОПів. Мета змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.

Про Гройсмана і олігархів. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, на рішення Кабінету міністрів впливає середній бізнес, а не олігархи.

Про маніпуляції "Газпрому". Якщо Кремль не зможе отримувати майже 30 мільярдів євро, які зараз отримує за газ, що йде транзитом через Україну, то він почне "іншу логіку втручання".

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Підприємцям тут не місце: навіщо Кабмін оголосив війну ФОПам

У Мінсоцполітики хочуть "прикрити" схему з працевлаштуванням фізосіб-підприємців. Які у чиновників справжні цілі та хто найбільше від цього постраждає.