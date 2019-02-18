Холдинг Косюка купить найбільшу птахофабрику в Словенії

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" отримав дозвіл словенського антимонопольного органу - Агентства з захисту конкуренції на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

"МХП... вітає рішення словенського агентства із захисту конкуренції про дозвіл придбати компанію Perutnina Ptuj, найбільшого виробника м'яса птиці і продуктів з м'яса птиці в Південно-Східній Європі", - повідомляє компанія.

"Придбання вже дозволено регулюючими органами Австрії, Македонії, Сербії та Румунії. Операція буде завершена на зборах акціонерів Perutnina Ptuj в ці дні", - зазначено в повідомленні.

За даними на сайті словенського антимонопольного органу, відповідне рішення прийнято 14 лютого.

Як повідомлялося, 14 листопада 2018 року МХП заявив про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років.

Про намір придбати акції Perutnina Ptuj агрохолдинг повідомив 26 вересня на Лондонській фондовій біржі після повідомлення від Federal Competition Authority of Austriа про реєстрацію заявки на покупку.

Як відомо, компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка є найбільшим виробником курятини в Україні. За оцінками самої компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.

У 2018 році фірми, пов’язані з Косюком, отримали найбільше дотацій з державного бюджету — близько 970 млн гривень.

У 2016 році МХП запустив завод з переробки м'яса птиці в Нідерландах, інвестиції в проект становили 3,5 млн доларів. У 2017 році компанія у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод в Словаччині. Обсяг інвестицій - близько 3 млн доларів.

Perutnina Ptuj - вертикально інтегрована компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями з вирощування бройлерів в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Веде діяльність в 22 країнах. Налічує 3,5 тис. співробітників в восьми країнах. У Словенії компанія обробляє 4 тис. сільськогосподарських угідь.

Акціонерами Perutnina Ptuj є Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акцій), підконтрольний йому Holding PMP d.d. (5,53%) та інші (9,31%).