"Це не 90–ті": Гройсман заступився за олігархів

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, на рішення Кабінету міністрів впливає середній бізнес, а не олігархи.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net.

"Точно можу вам сказати, що на рішення уряду олігархи не впливають. Скажу чесно: парадокс, але середній бізнес впливає більше, бо ми з ним радимося. Це бізнес-асоціації, EBA (Європейська бізнес-асоціація — ред.), СУП (Спілка українських підприємців — ред.), Федерація роботодавців та інші. Багато дискусій. Уряду важливо не приймати однобоких рішень", — сказав Гройсман.

Відповідаючи на запитання, з ким з олігархів він бачився останнім часом, Гройсман відповів: "Майже всіх бачив".

Також прем'єр зауважив, що великий бізнес в Україні не треба демонізувати, тому що підприємці дбають про свою репутацію і прозорість, взаємодіють з глобальним світом і це вже не той "божевільний бізнес" 1990-х років.

На думку Гройсмана, необхідно змінювати законодавство та посилювати роль Антимонопольного комітету для боротьби з монополіями.

"Зараз Терентьєву (голові АМКУ – ред.) треба рік займатися, щоб перевірити одну монополію", - заявив прем’єр.