Регулятор отримав дозвіл на перевірку облгазів Фірташа

Державна регуляторна служба надала дозвіл на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.

Про це написала голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми отримали дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу", - заявила Кривенко.

За її словами, НКРЕКП очікує на офіційні документи ДРС.

"Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - додала Кривенко.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

Економічна правда