В Україні спростили передачу автомобільних номерів
В Україні стало можливим зареєструвати номерні знаки за іншим автомобілем або передати їх у власність іншому водієві в будь-якому Сервісному центрі МВС.
Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook.
"Власник ІНЗ може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власнику іншого транспортного засобу, подавши необхідні документи в будь-який сервісний центр МВС", - йдеться в повідомленні.
Раніше така процедура здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати тільки в Головному сервісному центрі МВС в Києві.
Нагадуємо:
21 грудня 2018 року в Україні запрацював так званий електронний кабінет водія, в якому можна отримати будь-яку інформацію про власне авто та водійське посвідчення, оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в чергу до сервісних центрів МВС.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua