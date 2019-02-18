В Україні спростили передачу автомобільних номерів

В Україні стало можливим зареєструвати номерні знаки за іншим автомобілем або передати їх у власність іншому водієві в будь-якому Сервісному центрі МВС.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook.

"Власник ІНЗ може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власнику іншого транспортного засобу, подавши необхідні документи в будь-який сервісний центр МВС", - йдеться в повідомленні.

Раніше така процедура здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати тільки в Головному сервісному центрі МВС в Києві.

Нагадуємо:

21 грудня 2018 року в Україні запрацював так званий електронний кабінет водія, в якому можна отримати будь-яку інформацію про власне авто та водійське посвідчення, оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в чергу до сервісних центрів МВС.

Економічна правда