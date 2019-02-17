Новини вихідних: про підвищення пенсій, запуск ОПЗ та новий міжнародний аеропорт
Про підвищення пенсій. У результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.
Про запуск ОПЗ. Запуск Одеського припортового заводу відкладається до березня.
Про купівлю валюти онлайн. В перший день роботи нового закону про валюту українці купили близько 4 млн доларів онлайн.
Про торгівлю з ЄС. Президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки торгівля України та ЄС зросла на 60%.
Про зростання економіки. Якщо українська економіка розвиватиметься теперішніми темпами, то наздожене Польщу через 50 років.
Про новий міжнародний аеропорт. Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.
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