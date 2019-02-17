Новини вихідних: про підвищення пенсій, запуск ОПЗ та новий міжнародний аеропорт

Про підвищення пенсій. У результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.

Про запуск ОПЗ. Запуск Одеського припортового заводу відкладається до березня.

Про купівлю валюти онлайн. В перший день роботи нового закону про валюту українці купили близько 4 млн доларів онлайн.

Про торгівлю з ЄС. Президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки торгівля України та ЄС зросла на 60%.

Про зростання економіки. Якщо українська економіка розвиватиметься теперішніми темпами, то наздожене Польщу через 50 років.

Про новий міжнародний аеропорт. Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.