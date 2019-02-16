Перед виборами пенсії в Україні зростуть на 17%-20%
У результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.
Про це в ефірі одного з телеканалів розповів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба уряду.
Він наголосив, що починаючи з цього року, пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі.
"Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер, незважаючи ні на що, у березні місяці, щороку 1 березня, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат", - сказав він.
"Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян", – зазначив віце-прем'єр.
Розенко також зауважив, що у бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій.
Нагадаємо:
У березні поточного року близько 4 млн домогосподарства отримають субсидії в готівковій формі. У середньому ця сума становить близько 1,5 тисячі гривень.
Економічна правда
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