Перед виборами пенсії в Україні зростуть на 17%-20%

У результаті осучаснення пенсій їх розмір з 1 березня цього року зросте на 17-20%.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

Він наголосив, що починаючи з цього року, пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі.

"Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер, незважаючи ні на що, у березні місяці, щороку 1 березня, буде проводитися осучаснення пенсійних виплат", - сказав він.

"Це вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям громадян", – зазначив віце-прем'єр.

Розенко також зауважив, що у бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій.

Нагадаємо:

У березні поточного року близько 4 млн домогосподарства отримають субсидії в готівковій формі. У середньому ця сума становить близько 1,5 тисячі гривень.

Економічна правда