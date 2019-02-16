За день українці купили близько 4 мільйонів доларів онлайн
В перший день роботи нового закону про валюту українці купили близько 4 млн доларів онлайн.
Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій, передає прес-служба Європейської бізнес асоціації.
"В перший день, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн. В наступні дні ажіотаж суттєво спав. Так, за інформацією одного з найкрупніших банків, на цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшились вдвічі", - сказав Смолій.
"Ми наразі дивимось, в цілому, як реагуватиме ринок на нововведення і деякі з обмежень, наприклад, по репатріації дивідендів, поступово плануємо знімати", - заявив він.
"Зокрема, останнє стримує інвестиційну привабливість, і тому його зняття є пріоритетом для нас. Але спочатку нам треба подивитися, як себе буде вести ринок у відповідь на вже здійснену лібералізацію", – наголосив голова НБУ.
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Нагадуємо:
Клієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
Економічна правда
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