Торгівля України та ЄС за три роки зросла на 60% - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки торгівля України та ЄС зросла на 60%.
Про це глава держави сказав у рамках сесії на тему "Безпека у Східній Європі" на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, передає "Укрінформ".
"Впродовж трьох років наша торгівля з ЄС зросла на 60%", - сказав Порошенко. Президент зауважив, що у зовнішньому товарообігу України торгівля з країнами ЄС становить 43%.
"Європа для України - це вибір з погляду не лише цивілізації, але й економіки", - пояснив Порошенко.
Він додав, що Україна нині перебуває у пошуку нових ринків і китайський - не виняток. Порошенко зауважив, що Україна має задовільну співпрацю з китайцями, але темпи її зростання - скромні.
Нагадаємо:
Аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України. У 2018 році вдалося збільшити постачання продовольчої продукції з України на суму 800 мільйонів доларів.
20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.
Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.
Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.
У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.
Лідируючу позицію серед імпортерів української аграрної продукції у 2018 році з результатом 1,8 мільярда доларів посідає Індія.
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