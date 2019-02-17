Торгівля України та ЄС за три роки зросла на 60% - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки торгівля України та ЄС зросла на 60%.

Про це глава держави сказав у рамках сесії на тему "Безпека у Східній Європі" на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, передає "Укрінформ".

"Впродовж трьох років наша торгівля з ЄС зросла на 60%", - сказав Порошенко. Президент зауважив, що у зовнішньому товарообігу України торгівля з країнами ЄС становить 43%.

"Європа для України - це вибір з погляду не лише цивілізації, але й економіки", - пояснив Порошенко.

Він додав, що Україна нині перебуває у пошуку нових ринків і китайський - не виняток. Порошенко зауважив, що Україна має задовільну співпрацю з китайцями, але темпи її зростання - скромні.

Нагадаємо:

Аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України. У 2018 році вдалося збільшити постачання продовольчої продукції з України на суму 800 мільйонів доларів.

20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Лідируючу позицію серед імпортерів української аграрної продукції у 2018 році з результатом 1,8 мільярда доларів посідає Індія.