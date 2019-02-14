Новини дня: про доставку субсидій, грошові перекази та обшуки в НКРЕ

Про дефіцит бюджету. За підсумками січня 2019 року державний бюджет України зведено з дефіцитом в 12,3 млрд гривень проти 7,9 млрд гривень профіциту роком раніше.

Про "зелену" енергетику. "Атлас Кепітал Енерджі", що належить норвезькій Scatec Solar, у березні розпочне будівництво сонячної електростанції в Голопристанському районі Херсонської області потужністю 50 МВт.

Про доставку субсидій. "Укрпошта" в березні-травні 2019 року в рамках реалізації пілотного проекту доставить монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг понад мільйону одержувачів.

Про грошові перекази. За 2018 рік найбільший обсяг грошових переказів в Україну надійшов із США.

Про обшуки в НКРЕ. Детективи Національного антикорупційного бюро 14 лютого проводять обшуки у Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про позбавлення субсидій. Органи соцзахисту відмовлятимуть у призначенні субсидій на наступний рік за наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 гривень і терміном більше одного місяця.

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