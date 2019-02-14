Топ—5 країн за грошовими переказами в Україну

За 2018 рік найбільший обсяг грошових переказів в Україну надійшов із США.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

На першому місці за переказами в Україну є перекази з США - 17%. Далі йдуть перекази з Ізраїлю - 13%; Росії - 9%; Італії - 8%; Польщі - 7%; з інших країн (221 країна) - 46%.

З України найбільше переказують гроші в Росію - 36% переказів, в Грузію - 10%; в Китай - 6%; в Азербайджан - 6%; в Узбекистан - 4%; в інші країни (192 країни) - 38%.

За 2018 рік з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переведено: в Україну - 2,301 млрд доларів в еквіваленті (28,28% від загальної суми переказів), за межі України - 294 млн доларів в еквіваленті (3,61%), в межах України - 5,541 млрд доларів еквіваленті (68,11%).

Ці дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3% в порівнянні з 2017 роком (у 2017 році в межах України переказано 4,456 млрд доларів еквіваленті).

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (92%) здійснюють системи, створені небанківськими установами.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів - резидентів США: 82% - в Україні і 98% - з України.

Протягом 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

Нагадуємо:

У 2017 році розмір приватних грошових переказів в Україну становив 9,3 млрд доларів.

Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року.

Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

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Економічна правда