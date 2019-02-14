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Дефіцит держбюджету перевищив 12 мільярдів за підсумками січня

Четвер, 14 лютого 2019, 09:30
 

За підсумками січня 2019 року державний бюджет України зведено з дефіцитом в 12,3 мільярда гривень проти 7,9 мільярда гривень профіциту роком раніше.

Про це повідомляється в презентації "Макроекономічний огляд", розміщеної на офіційному сайті Мінфіну.

Дефіцит був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень. Так, в січні Мінфін розмістив облігацій внутрішньої державної позики на еквівалент 41,7 мільярда гривень, у тому числі ОВДП в іноземній валюті на 587,4 мільйона доларів і на 33,3 мільйона євро.

Також в Мінфіні нагадали, що заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку в сумі 17,6 мільярда гривень перенесені на лютий.

Нагадуємо:

Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

Економічна правда

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