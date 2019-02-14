Норвезька компанія у березні почне будувати ще одну сонячну електростанцію в Україні

ТОВ "Атлас Кепітал Енерджі", що належить норвезькій Scatec Solar, у березні розпочне будівництво сонячної електростанції в Голопристанському районі Херсонської області потужністю 50 МВт.

Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі, за даними облдержадміністрації, на території Херсонщини розташовані п’ять вітрових і 31 сонячна електростанція потужністю 294 МВт. Обсяг залучених вкладень у ці об'єкти - 1 млрд грн.

Як повідомлялося, в січні Scatec Solar повідомила про намір вкласти в будівництво СЕС потужністю 150 МВт у Миколаївській області EUR180 млн. У липні 2018 року компанія підписала угоду з Rengy Development (Київ) про спільне будівництво СЕС у Миколаївській області потужністю 47 МВт за EUR52 млн.

Scatec Solar на початку 2019 року розпочала також будівництво СЕС "Кам'янка" в Черкаській області потужністю 30 МВт. Вартість проекту, завершення якого заплановане на четвертий квартал нинішнього року, - EUR35 млн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) фінансує зазначені проекти - традиційно він виділяє 70% вартості проекту.

В оприлюдненому 25 січня звіті Scatec Solar за четвертий квартал 2018 року зазначається, що в стадії будівництва в Україні в компанії перебуває СЕС потужністю 77 МВт (з них 47 МВт - з Rengy, 30 МВт - "Кам'янка"), планується ще 174 МВт. Отже, загальний портфель проектів Scatec Solar в Україні становить 251 МВт вартістю EUR193 млн, зазначається у звіті. При цьому рівень дохідності українських проектів, які вже реалізуються, - 65-70%, що вище за середній по компанії (58%).

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